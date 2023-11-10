Десять лучших муниципалитетов Псковской области поощрят за оперативное внедрение дизайн-кода

14:53, 10 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил рассмотреть варианты поощрения десяти муниципальных образований, которые первыми внедрили дизайн-код и заменили вывески в административных центрах и сельских населённых пунктах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

О внедрении дизайн-кода на территории районов и муниципальных округов доложили руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова и руководитель управления архитектуры и градостроительства регионального правительства Евгений Шапкин.

Первым завершил внедрение дизайн-кода Плюсский район. Местная администрация, по словам Елены Тимашовой, грамотно и качественно организовала работу. Следом замену вывесок завершили в Красногородском муниципальном округе и Островском районе.

«Здесь также грамотно отработали поручение на 100 %. Четвертым стал Пыталовский муниципальный округ. Там были прецеденты, когда предприниматели не хотели приводить вывески в соответствие. Глава лично встречалась с ними, в конечном итоге достигнуто взаимопонимание», – доложила Елена Тимашова.

В «зелёной» зоне также Усвятский, Палкинский, Великолукский районы, Невельский муниципальный округ. В число недавно закончивших внедрение дизайн-кода вошли Стругокрасненский округ и Дновский район.

В 12 муниципалитетах замена вывесок продолжается. К настоящему моменту обновлён внешний облик центральных улиц райцентров, а также территории вдоль федеральных трасс.

«Приятно видеть, что регион очищается от визуального шума. Но в бизнесе все меняется – что-то закрывается, что-то открывается, поэтому нужно вести превентивную работу по соблюдению требований к вывескам с того момента, когда предприниматель регистрируется, готовится к открытию», – подчеркнул Михаил Ведерников. Елена Тимашова подтвердила, что на территории области за дизайн-кодом специалисты будут вести постоянный контроль.

В числе отстающих – Новоржевский и Локнянский муниципальные округа, Бежаницкий и Куньинский районы.

«Нужно детально разобраться в причинах, оказать консультационную поддержку. В Новоржевском и Локнянском округах новые руководители, им необходимо помочь, познакомить с положительным опытом коллег из других муниципалитетов, чтобы они достигли 100 % показателя в кратчайшие сроки», – сказал глава региона.