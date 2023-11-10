Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Десять лучших муниципалитетов Псковской области поощрят за оперативное внедрение дизайн-кода

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил рассмотреть варианты поощрения десяти муниципальных образований, которые первыми внедрили дизайн-код и заменили вывески в административных центрах и сельских населённых пунктах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Десять лучших муниципалитетов Псковской области поощрят за оперативное внедрение дизайн-кода. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

О внедрении дизайн-кода на территории районов и муниципальных округов доложили руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова и руководитель управления архитектуры и градостроительства регионального правительства Евгений Шапкин.

Первым завершил внедрение дизайн-кода Плюсский район. Местная администрация, по словам Елены Тимашовой, грамотно и качественно организовала работу. Следом замену вывесок завершили в Красногородском муниципальном округе и Островском районе.

«Здесь также грамотно отработали поручение на 100 %. Четвертым стал Пыталовский муниципальный округ. Там были прецеденты, когда предприниматели не хотели приводить вывески в соответствие. Глава лично встречалась с ними, в конечном итоге достигнуто взаимопонимание», – доложила Елена Тимашова.

В «зелёной» зоне также Усвятский, Палкинский, Великолукский районы, Невельский муниципальный округ. В число недавно закончивших внедрение дизайн-кода вошли Стругокрасненский округ и Дновский район.

В 12 муниципалитетах замена вывесок продолжается. К настоящему моменту обновлён внешний облик центральных улиц райцентров, а также территории вдоль федеральных трасс.

«Приятно видеть, что регион очищается от визуального шума. Но в бизнесе все меняется – что-то закрывается, что-то открывается, поэтому нужно вести превентивную работу по соблюдению требований к вывескам с того момента, когда предприниматель регистрируется, готовится к открытию», – подчеркнул Михаил Ведерников. Елена Тимашова подтвердила, что на территории области за дизайн-кодом специалисты будут вести постоянный контроль.

В числе отстающих – Новоржевский и Локнянский муниципальные округа, Бежаницкий и Куньинский районы.

«Нужно детально разобраться в причинах, оказать консультационную поддержку. В Новоржевском и Локнянском округах новые руководители, им необходимо помочь, познакомить с положительным опытом коллег из других муниципалитетов, чтобы они достигли 100 % показателя в кратчайшие сроки», – сказал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Рак печени вовремя обнаружили у псковички благодаря диспансеризации
10 ноября 2023

Псков укрывается зонтиками
10 ноября 2023

Наталья Исакова: Признание Псковской области лучшей по работе с ТОС – результат работы правительства
10 ноября 2023

Об иглоукалывании и болезнях, которые оно лечит, поговорили на «Серебряном дожде». Главное
10 ноября 2023

Александр Котов: Митрополит Тихон достоин главной награды Псковской области
10 ноября 2023

Сбер: Компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей
10 ноября 2023

Псковские полицейские поздравили коллег с профессиональным праздником
10 ноября 2023

Псковский рефлексотерапевт: Иглоукалывание помогает и при диабете, и при панических атаках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...