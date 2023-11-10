Лучших полицейских наградили в Печорском районе

15:50, 10 ноября 2023, ПАИ

Лучших полицейских Печорского района наградил глава муниципального округа Валерий Зайцев. Об этом пишет «Печорская правда».

Валерий Зайцев вручил почётные грамоты администрации Печорского района подполковнику полиции, заместителю начальника полиции по оперативной работе Рамину Исмайлову, старшему лейтенанту полиции, старшему инспектору отдела по вопросам миграции Юлии Степановой.

Позже почётную грамоту вручат майору полиции, начальнику ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никите Евдокимову.

Ведомственные награды и поощрения полицейским вручал начальник МО МВД России «Печорский» Артём Остапенко. Он поздравил коллектив с профессиональным праздником и пожелал успехов на службе.