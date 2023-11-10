Всероссийские соревнования по ММА пройдут в Великих Луках
Всероссийские соревнования среди студентов по смешанным единоборствам (ММА) пройдут в Великих Луках в спорткомплексе «Стрелец» с 30 ноября по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Союзе смешанных боевых единоборств (ММА) России.
Около 100 студентов и аспирантов в возрасте от 18 до 25 лет станут участниками соревнований.
Победители соревнований получат право выступить на Кубке России по ММА в 2024 году без отбора.
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