Всероссийские соревнования по ММА пройдут в Великих Луках

16:05, 10 ноября 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования среди студентов по смешанным единоборствам (ММА) пройдут в Великих Луках в спорткомплексе «Стрелец» с 30 ноября по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Союзе смешанных боевых единоборств (ММА) России.

Около 100 студентов и аспирантов в возрасте от 18 до 25 лет станут участниками соревнований.

Победители соревнований получат право выступить на Кубке России по ММА в 2024 году без отбора.

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