История успеха: бренд моделирующей одежды и натуральная косметика из Пскова

17:26, 10 ноября 2023, ПАИ

Центр «Мой бизнес» представляет две истории успеха: основателя бренда деловой женской одежды Mirisen Ирины Мельник и владелицы бренда натуральной косметики YASYA (ЯСЯ) Русланы Комлевой.

История компании Ирины Мельник началась с увлечения стилистикой. «Я проходила курс и узнала о том, что такое моделирующий эффект в одежде. И я, конечно, захотела найти такую одежду для себя. Я обыскала все магазины и маркетплейсы, но такой правильной одежды, которая действительно моделировала бы фигуру, я не нашла», – отметила она.

Именно поэтому и создался бренд женской деловой одежды с моделирующим эффектом Mirisen, в становлении которого псковичке помог центр «Мой бизнес».

«С центром «Мой бизнес» я сотрудничаю довольно давно: я хожу на различные мероприятия, встречаюсь с другими предпринимателями и общаюсь с ними. Среда и поддержка очень важны для развития малого бизнеса, особенно на этапе становления. Я пользуюсь различными услугами от центра, например буквально на прошлой неделе мы сделали великолепную фотосессию, а в прошлом году мне помогли оформить сайт. Кроме того, я участвовала в «Азбуке предпринимательства» – это замечательный курс, который центр проводит для начинающих бизнесменов», – поделилась Ирина Мельник.

Руслана Комлева же начала свою деятельность по развитию бренда YASYA в то время, когда была в декрете: она мать с двумя детьми.

«YASYA – это натуральная косметика для женщин, которая предполагает полный уход. Это восстановление традиций и современности через натуральные составы. Бренд наш совершенно молодой, потому что мы создали его буквально летом, но уже сейчас он представлен в наших четырёх магазинах и на маркетплейсах», – рассказала Руслана Комлева.

По её словам, этикетки косметики содержат в себе росписи крестьян XVIII–XIX веков не случайно – именно с помощью этого бренд возвращает покупательниц к истокам и традициям русской культуры. Кроме того, несмотря на небольшой срок, компания уже завоевала несколько наград в Москве и Казани на различных конкурсах.

«В начале моего пути, когда мне отказали все банки, очень большую поддержку мне оказал центр «Мой бизнес». Мы продолжаем сотрудничать с центром, и именно при его содействии сейчас развивается наш бренд», – заключила Руслана Комлева.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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