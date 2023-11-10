Родник в Черёхе признан одним из самых чистых в Псковской области

18:28, 10 ноября 2023, ПАИ

Организаторы проекта «Родники Русского географического общества» признали источник в Черёхе одним из самых чистых в Псковской области. В связи с этим приняли решение о благоустройстве родника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Возле источника в Черёхе в рамках проекта появились скамейки и деревянные настилы, русло получило дополнительное укрепление. Вблизи родника планируют установить информационную табличку, содержащую паспорт объекта и территории, а также информацию о качестве воды.

Псковская область вошла в число пилотных регионов, которые приняли участие в реализации проекта. В открытии родника приняли участие студенты ПсковГУ. Ребятам рассказали о сборе проб воды и дальнейшем благоустройстве родника. Также студентам удалось узнать о некоторых его свойствах.

Десять родников в Псковской области отобрал совет отделения Русского географического общества. Для каждого из них был произведён лабораторный анализ качества воды, включая минеральный состав, наличие токсических веществ и микрофлоры, в том числе бактерий и микроводорослей, отметили в пресс-службе университета.

Целью проекта стало создание единой сети благоустроенных источников в регионах с проверенным качеством воды. В общей сложности российские учёные провели исследование воды 100 родников, расположенных в десяти регионах России.