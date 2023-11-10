Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родник в Черёхе признан одним из самых чистых в Псковской области

Организаторы проекта «Родники Русского географического общества» признали источник в Черёхе одним из самых чистых в Псковской области. В связи с этим приняли решение о благоустройстве родника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Родник в Черёхе признан одним из самых чистых в Псковской области. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Возле источника в Черёхе в рамках проекта появились скамейки и деревянные настилы, русло получило дополнительное укрепление. Вблизи родника планируют установить информационную табличку, содержащую паспорт объекта и территории, а также информацию о качестве воды.

Псковская область вошла в число пилотных регионов, которые приняли участие в реализации проекта. В открытии родника приняли участие студенты ПсковГУ. Ребятам рассказали о сборе проб воды и дальнейшем благоустройстве родника. Также студентам удалось узнать о некоторых его свойствах.

Десять родников в Псковской области отобрал совет отделения Русского географического общества. Для каждого из них был произведён лабораторный анализ качества воды, включая минеральный состав, наличие токсических веществ и микрофлоры, в том числе бактерий и микроводорослей, отметили в пресс-службе университета.

Целью проекта стало создание единой сети благоустроенных источников в регионах с проверенным качеством воды. В общей сложности российские учёные провели исследование воды 100 родников, расположенных в десяти регионах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Борис Елкин вручил награды пятерым правоохранителям из Пскова
10 ноября 2023

Делегация Белоруссии прибыла в Псков для обмена опытом в сфере туризма
10 ноября 2023

Родник в Черёхе признан одним из самых чистых в Псковской области
10 ноября 2023

Медаль «За трудовую доблесть» вручили судье в Порхове
10 ноября 2023

Игорь Иванов поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником
10 ноября 2023

В пяти районах Псковской области продолжается ремонт дорог по адресной программе
10 ноября 2023

Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла почти на 40%
10 ноября 2023

Интеллектуальную транспортную систему Сбера опробуют на самых загруженных улицах Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...