Александр Голышев: В Псковской области сохраняется динамика поддержки ТОС

17:19, 10 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области сохраняется динамика поддержки ТОС, заявил ПАИ российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Это закономерный итог хорошо организованной работы. Псковская область уже третий год принимает участие в этом конкурсе. В прошлом году регион стал вторым субъектом РФ по поддержке территориальных общественных самоуправлений, в этом году – стал лучшим. Создан эффективный механизм поддержки важнейшей формы осуществления населением своей власти путём непосредственного самоуправления для решения вопросов местного значения. Несколько месяцев назад на обсуждение экспертного сообщества уже выносился вопрос о работе территориальных органов общественного местного самоуправления. Тема никого не оставила равнодушным. Были даны оценки, высказаны рекомендации и предложения», – сказал Александр Голышев.

По его словам, сегодня в Псковской области 560 ТОС, которые объединяют более 130 тысяч человек.

«По сути, это самая большая команда, которая благоустраивает огромное количество территорий и реализует множество ярких, интересных и нужных для региона и его жителей проектов, отмечал губернатор. Динамика поддержки ТОС сохраняется. Бюджет регионального конкурса в 2024 году увеличится вдвое, а значит, многие проблемы благоустройства (вывоз мусора, сооружение детских площадок и другие), вроде бы мелких проектов, но очень важных в повседневной жизни, будут решены, а от них во многом зависит качество жизни, здоровье и хорошее настроение. Так формируется активная жизненная позиция, отношение людей к окружающей среде и друг к другу, любовь к родному краю», – подвёл итог спикер.

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России.

Псковская область третий год участвует в конкурсе «Лучшая практика ТОС», который проводит Общенациональная ассоциация ТОС. В прошлом году регион стал вторым субъектом РФ по поддержке территориальных общественных самоуправлений. ТОС «Платишино» Красногородского района стало победителем в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». ТОС «Родной исток» Островского района заняло четвёртое место в номинации «Благоустройство и экология».