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Общество

В России предложили запретить использование упаковки для консервов

Использование контейнеров для консервов предложили запретить в России в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.

В первую очередь хотят запретить полимерные изделия с привальцованной металлической крышкой из-за сложности их переработки. Альтернативной упаковкой для консервов могут стать контейнеры из мономатериалов (полностью полимерных либо металлических).

Кроме того, в список на запрет оборота изделий из пластика также внесли полупрозрачные ПЭТ-бутылки (полиэтилентерефталат) всех цветов, за исключением голубого, зелёного, коричневого и чёрного, а также непрозрачные ПЭТ-бутылки, за исключением тары белого цвета для молочной продукции, а также капсулы для кофе из многокомпонентных материалов.

Всего в 2024 году Министерство промышленности и торговли планирует запретить оборот шести видов упаковок из пластика, а к 2030 году – ещё 17.

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