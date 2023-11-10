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Общество

Новогодние корпоративы в кафе и ресторанах Пскова: свободных дат все меньше

Число свободных дат для проведения новогодних корпоративов в кафе и ресторанах Пскова стремительно уменьшается. При этом большинство открытых «окон» приходятся на непопулярные понедельники и вторники. Об этом корреспондентам ПАИ рассказали представители индустрии общепита.

Забронировать место для новогоднего корпоратива все сложнее. Фото: ПАИ

«Как правило, заказывают новогодние корпоративы ещё с лета, особенно большие организации. У них большое количество людей, порядка 100-150 человек, поэтому и заказывают заранее, бронируют весь зал. Организации, у которых штат свыше ста человек, бронируют ещё прям с лета, бывали такие случаи, что звонили в июле и бронировали. Самое интересное, что заказы идут по спадающей - по количеству человек: сначала 150 человек бронируют, потом 100, потом 60, 50. А самые небольшие организации зачастую начинают активизироваться  только в ноябре. Например, ИП могут даже в декабре позвонить, заказывают отдельно столики. Если есть «окна», то это понедельник, вторник и среда, а четверг-пятница у нас больше уже заняты. И, конечно, в воскресенье гости не хотят отдавать свой выходной, поэтому тоже не особо пользуется популярностью этот день», - рассказала директор ресторана Ната Inn Инна Попиль.

«Прогруженность по выходным дням достаточно большая. Даты заняты на выходных, но есть ещё открытые даты, которые мы можем заполнить. Свободные остались преимущественно будние дни: четверг и среда», – отметила менеджер ресторана HELGA  Александра Голомако.

В ресторане «Строганов» отметили, что активный сезон новогодних корпоративов открывается 15 декабря и продлится до 30 числа: «Многие вопросом встречи Нового года озаботились еще в сентябре, звонили и бронировали нужные даты. Пока есть места и «окна» на компании 8-10 человек. Для крупных новогодних банкетов по 20, 30, 40 человек уже всё распланировано».

«На сборные корпоративы открытых дат уже нет. Все места начали бронировать еще в августе. Если снимать у нас второй этаж, то еще можно попробовать найти свободные даты», – сообщили в «Мажоре».

В ресторане laТерраса отмечают роста числа звонков с просьбой забронировать отдельные столики. «Бронь есть, брони начались еще где-то в конце октября и продолжают по сей день. Сейчас более активно звонят, бронируют столики даже без программы. По будням много свободных окон. Декабрь плотно занят с 16 по 23 декабря, свободные окна еще есть после 23 числа», – отметили в заведении.

Рост стоимости новогодних корпоративов отметили все опрошенные эксперты. При этом цена из расчета на одного человека увеличилась от 100 до 500 рублей, в отдельных кафе и ресторанах фиксируют двукратный рост по сравнению с прошлым годом. Однако, отмечают рестораторы, на спрос это никак не повлияло: он остается высоким.

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