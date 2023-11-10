В Пскове суд оштрафовал подрядчика за несоблюдение сроков строительства

18:13, 10 ноября 2023, ПАИ

В Пскове суд оштрафовал подрядчика за невыполнение муниципального контракта на строительство спортивной площадки. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В суде установили, что между МКУ Пскова «Стройтехнадзор» и ООО «Промтерра-С» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по устройству спортивной площадки на территории лицея № 20.

Согласно условиям контракта, объект должны были сдать к 13 января, однако работы не были выполнены даже к 1 сентября.

Постановлением мирового судьи директор ООО «Промтерра-С» признан виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.