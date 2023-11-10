Делегация Белоруссии прибыла в Псков для обмена опытом в сфере туризма

18:38, 10 ноября 2023, ПАИ

В Псков для обмена опытом по вопросам сотрудничества и участия в совместных туристических проектах прибыла делегация из Вышневолоцкого городского округа Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялся круглый стол, в рамках которого обсудили вопросы развития сферы туризма, межмуниципального сотрудничества в этом направлении, реализации региональных туристических проектов.

Также делегация посетила выставку «Псковские встречи-7» и экскурсию «Дом Н. А. Беклешова и его окрестности».