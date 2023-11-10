Делегация Белоруссии прибыла в Псков для обмена опытом в сфере туризма
В Псков для обмена опытом по вопросам сотрудничества и участия в совместных туристических проектах прибыла делегация из Вышневолоцкого городского округа Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялся круглый стол, в рамках которого обсудили вопросы развития сферы туризма, межмуниципального сотрудничества в этом направлении, реализации региональных туристических проектов.
Также делегация посетила выставку «Псковские встречи-7» и экскурсию «Дом Н. А. Беклешова и его окрестности».
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