87 заявок поступило от псковичей для участия в региональном этапе конкурса «Софиум»
87 заявок направлено в избирательную комиссию Псковской области для участия в олимпиаде по вопросам избирательного права и избирательного процесса в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады «Софиум». Об этом ПАИ сообщили в избиркоме Псковской области.
С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии.
Первый отборочный тур пройдёт 16 и 17 ноября. Ребятам предстоит решить пять ситуационных задач в области избирательного права и избирательного процесса, а также представить эссе на предложенные организаторами олимпиады темы.
Второй тур регионального этапа олимпиады пройдёт с 11 по 15 декабря в форме электронного тестирования на базе официального сайта Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. В нём смогут принять участие только четыре представителя Псковской области, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре регионального этапа.