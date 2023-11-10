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Общество

87 заявок поступило от псковичей для участия в региональном этапе конкурса «Софиум» 

87 заявок направлено в избирательную комиссию Псковской области для участия в олимпиаде по вопросам избирательного права и избирательного процесса в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады «Софиум». Об этом ПАИ сообщили в избиркоме Псковской области. 

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии.

Первый отборочный тур пройдёт 16 и 17 ноября. Ребятам предстоит решить пять ситуационных задач в области избирательного права и избирательного процесса, а также представить эссе на предложенные организаторами олимпиады темы.

Второй тур регионального этапа олимпиады пройдёт с 11 по 15 декабря в форме электронного тестирования на базе официального сайта Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. В нём смогут принять участие только четыре представителя Псковской области, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре регионального этапа.

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