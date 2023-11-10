Борис Елкин вручил награды пятерым правоохранителям из Пскова

19:23, 10 ноября 2023, ПАИ

Пять сотрудников полиции УМВД России по городу Пскову получили почётные грамоты и благодарственные письма от администрации города Пскова за высокие показатели в служебной деятельности, выполнение особо важных и сложных задач поддержания правопорядка на территории города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который сегодня отмечается в России.

Глава Пскова Борис Елкин вручил награды и поздравил всех присутствующих с праздником: «Вы с достоинством справляетесь со своей работой, приходите на помощь в трудную минуту. Вам доверяют, вас уважают. Ежедневно, не считаясь с праздниками и выходными, вы осуществляете противодействие преступности, охрану общественного порядка и обеспечение безопасности псковичей. Искренне хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать здоровья и сил на служебные свершения».

Также на сцене выступили творческий коллектив УМВД России по Псковской области «Рубеж» и студенты.