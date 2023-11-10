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Псковичей приглашают к участию в акции «Новогодние и рождественские праздники» 

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило традиционную благотворительную акцию «Новогодние и рождественские праздники». Жителей города, трудовые коллективы, представителей бизнеса приглашают присоединиться к сбору сладостей для формирования новогодних подарков. Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

Благотворительная акция «Новогодние и рождественские праздники». Фото: региональный Детский фонд

Сладкие наборы будут переданы детям из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев, воспитанникам детских интернатных учреждений и служб социальной реабилитации несовершеннолетних, детям с инвалидностью и ОВЗ.

«В прошлый Новый год Детский фонд порадовал сладостями три тысячи детей. В этом году планируется собрать не меньшее количество подарков. Поэтому главная задача сотрудников и волонтёров фонда – объединить неравнодушных людей, готовых поделиться частичкой тепла с теми, кто в этом нуждается», – подчеркнули организаторы. 

Присоединиться к акции можно разными способами: 

1. Принести в офис Детского фонда (улица Я. Фабрициуса, д. 2а, 1-й этаж, кабинет 15) сладости (сок, шоколад, шоколадные батончики, карамель на палочке, печенье в пачках и прочее), готовые сладкие подарки. Сотрудники в офисе будут принимать по будням с 8:00 до 18:00 без обеда. 

Сладости лучше успеть передать до 20-х чисел декабря, отметили в Детском фонде. Так волонтёры успеют сформировать подарки, а сотрудники – передать их в районы области до Нового года.

2. Перевести благотворительное пожертвование на закупку сладких подарков. Это можно сделать через сайт Детского фонда.

3. Организовать акцию сбора сладостей на работе, среди друзей и родственников, а затем организованно передать собранные сладости в офис фонда.

«Уверены, что в этом году при поддержке неравнодушных людей более 3 000 девочек и мальчиков получат сладости от Деда Мороза и Снегурочки! Отметьте уходящий год добрыми делами», – пожелали сотрудники Детского фонда. 

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