Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Псковском районе

21:06, 10 ноября 2023, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей – Hyundai, Renault и LADA Granta – произошло в Псковском районе, на 11-м километре автодороги Псков – Изборск, у железнодорожного переезда, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП автомобиль Renault вылетел в кювет. 40-летний водитель и 35-летняя пассажирка Renault госпитализированы в медучреждение.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили. На месте работают бригада скорой помощи, АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.