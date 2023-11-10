Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Псковском районе
Столкновение трёх автомобилей – Hyundai, Renault и LADA Granta – произошло в Псковском районе, на 11-м километре автодороги Псков – Изборск, у железнодорожного переезда, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП автомобиль Renault вылетел в кювет. 40-летний водитель и 35-летняя пассажирка Renault госпитализированы в медучреждение.
Прибывшие спасатели обесточили автомобили. На месте работают бригада скорой помощи, АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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