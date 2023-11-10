Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Псковском районе 

Столкновение трёх автомобилей – Hyundai, Renault и LADA Granta – произошло в Псковском районе, на 11-м километре автодороги Псков – Изборск, у железнодорожного переезда, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место происшествия. Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП автомобиль Renault вылетел в кювет. 40-летний водитель и 35-летняя пассажирка Renault госпитализированы в медучреждение.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили. На месте работают бригада скорой помощи, АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Псковском районе 
10 ноября 2023

Псковская компания заплатит миллион рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора
10 ноября 2023

Тюрьма грозит жителю Печорского района, избившего знакомого битой
10 ноября 2023

В Пскове мужчину отправили в колонию за убийство сожительницы 45 ударами
10 ноября 2023

Пьяный скутерист ударил полицейского в Кунье
10 ноября 2023

Мужчину оштрафовали за избиение собутыльника в Гдовском районе
10 ноября 2023

Мопедист зацепился за лопату грейдера и упал на грунтовой дороге в Невельском районе
09 ноября 2023

Пьяный пскович до смерти избил свою знакомую

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...