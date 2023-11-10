Как интересно и с пользой провести выходные, посоветовал Борис Елкин

21:55, 10 ноября 2023, ПАИ

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В субботу и воскресенье на площадке УСК «Олимп» (Балтийская, 11) пройдёт Кубок Пскова по художественной гимнастике, отметил глава города. Начало мероприятия в 11:00.

Посмотреть документальный фильм о псковских художниках «Артель. Профессия художник» можно в библиотеке имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2) в субботу в 12:00. А выставка картин и арт-объектов «Псковские встречи VII» открыта для посетителей в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 в Центре туризма в Пскове по адресу Георгиевская, 4.

Также псковичам предлагают зарегистрироваться на тренировку системы ДЭГ по ссылке или смастерить с детьми кормушку для зимующих птиц по случаю Синичкина дня.

Любители театра могут отправиться на просмотр спектакля «Невероятные приключения голубя Петра», который покажут в воскресенье, 12 ноября, на сцене Псковского драмтеатра (Пушкина, 13а). Начало в 13:00. А кукольный спектакль для детей «Дюймовочка» подойдёт для юных псковичей (Театр кукол). Мероприятие состоится 11 ноября в 12:00.