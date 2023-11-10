Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как интересно и с пользой провести выходные, посоветовал Борис Елкин 

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале. 

В субботу и воскресенье на площадке УСК «Олимп» (Балтийская, 11) пройдёт Кубок Пскова по художественной гимнастике, отметил глава города. Начало мероприятия в 11:00. 

Посмотреть документальный фильм о псковских художниках «Артель. Профессия художник» можно в библиотеке имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2) в субботу в 12:00. А выставка картин и арт-объектов «Псковские встречи VII» открыта для посетителей в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 в Центре туризма в Пскове по адресу Георгиевская, 4. 

Также псковичам предлагают зарегистрироваться на тренировку системы ДЭГ по ссылке или смастерить с детьми кормушку для зимующих птиц по случаю Синичкина дня. 

Любители театра могут отправиться на просмотр спектакля «Невероятные приключения голубя Петра», который покажут в воскресенье, 12 ноября, на сцене Псковского драмтеатра (Пушкина, 13а). Начало в 13:00. А кукольный спектакль для детей «Дюймовочка» подойдёт для юных псковичей (Театр кукол). Мероприятие состоится 11 ноября в 12:00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Передвижной медкомплекс будет работать в центре Пскова
10 ноября 2023

Псковичей приглашают к участию в акции «Новогодние и рождественские праздники» 
10 ноября 2023

Чат-бот Полина, наследие и реликвии. Итоги дня, 10 ноября 2023 года
10 ноября 2023

Борис Елкин вручил награды пятерым правоохранителям из Пскова
10 ноября 2023

Делегация Белоруссии прибыла в Псков для обмена опытом в сфере туризма
10 ноября 2023

Родник в Черёхе признан одним из самых чистых в Псковской области
10 ноября 2023

Медаль «За трудовую доблесть» вручили судье в Порхове
10 ноября 2023

Игорь Иванов поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...