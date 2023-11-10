Туристско-рекреационный кластер создадут под Санкт-Петербургом

22:59, 10 ноября 2023, ПАИ

Правительство России выделило почти 1,5 миллиарда рублей Министерству обороны на обустройство туристско-рекреационного кластера в Кронштадте под Санкт-Петербургом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на распоряжение, опубликованное 10 ноября на портале правовой информации.

«Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории города Кронштадта бюджетные ассигнования в размере 1 497 889,9 тыс. рублей», – говорится в документе.

Средства направят на выполнение работ по реконструкции с приспособлением к современному использованию форта «Пётр I», также известного как Цитадель.

Форт «Пётр I» был построен в 1724 году в южном фарватере Кронштадта и перестроен в 1834-м. Он является объектом культурного наследия федерального значения и входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время он используется как база хранения взрывчатых веществ и закрыт для посещения.

Реконструкция форта «Пётр I» пройдёт в рамках проекта «Остров фортов», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как города-музея. На территории более 100 гектаров планируется создание кластера образовательной и рекреационной направленности.