Посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел концерт прошёл в Пыталово

23:50, 10 ноября 2023, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел, прошёл в Пыталовском доме культуры сегодня, 10 ноября. На мероприятии чествовали сотрудников полиции и ветеранов службы. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

К собравшимся обратился начальник отделения МВД России по Пыталовскому району подполковник полиции Илья Смирнов.

«Вы те, кто нашёл своё призвание в нелёгком труде – защите общественного правопорядка. Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет власть, закон и справедливость. Именно от вас зависит порядок на улицах города, спокойствие наших граждан, уверенность в собственной безопасности. Хочу поблагодарить каждого сотрудника за его добросовестный труд, профессионализм и мастерство», – сказал Илья Смирнов.

Отличившимся сотрудникам вручили почётные грамоты, благодарности, а также медали «За отличие в службе».

После вручения с поздравлениями к собравшимся обратился ветеран ОВД майор полиции в отставке Геннадий Петров. От лица ветеранов он поздравил весь личный состав отдела и ветеранов с этим замечательным праздником.

Свои пожелания сотрудникам полиции сказала глава муниципального округа Вера Кондратьева.

«Любой житель нашей территории видит в каждом из вас надёжного защитника, который всегда придёт на помощь. Примите искренние слова благодарности за ваш тяжёлый труд», – поздравила Вера Михайловна и вручила почётные грамоты заслуженным сотрудникам Пыталовского отделения МВД.

После торжественной части в честь праздника прошёл концерт творческих коллективов.