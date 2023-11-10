Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел концерт прошёл в Пыталово

Праздничный концерт, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел, прошёл в Пыталовском доме культуры сегодня, 10 ноября. На мероприятии чествовали сотрудников полиции и ветеранов службы. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь». 

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

К собравшимся обратился начальник отделения МВД России по Пыталовскому району подполковник полиции Илья Смирнов.

«Вы те, кто нашёл своё призвание в нелёгком труде – защите общественного правопорядка. Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет власть, закон и справедливость. Именно от вас зависит порядок на улицах города, спокойствие наших граждан, уверенность в собственной безопасности. Хочу поблагодарить каждого сотрудника за его добросовестный труд, профессионализм и мастерство», – сказал Илья Смирнов.

Отличившимся сотрудникам вручили почётные грамоты, благодарности, а также медали «За отличие в службе».

После вручения с поздравлениями к собравшимся обратился ветеран ОВД майор полиции в отставке Геннадий Петров. От лица ветеранов он поздравил весь личный состав отдела и ветеранов с этим замечательным праздником. 

Свои пожелания сотрудникам полиции сказала глава муниципального округа Вера Кондратьева.

«Любой житель нашей территории видит в каждом из вас надёжного защитника, который всегда придёт на помощь. Примите искренние слова благодарности за ваш тяжёлый труд», – поздравила Вера Михайловна и вручила почётные грамоты заслуженным сотрудникам Пыталовского отделения МВД. 

После торжественной части в честь праздника прошёл концерт творческих коллективов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел концерт прошёл в Пыталово
10 ноября 2023

С 11 ноября действует зимнее расписание движения псковских автобусов №8 и 8А
10 ноября 2023

Как интересно и с пользой провести выходные, посоветовал Борис Елкин 
10 ноября 2023

Передвижной медкомплекс будет работать в центре Пскова
10 ноября 2023

Псковичей приглашают к участию в акции «Новогодние и рождественские праздники» 
10 ноября 2023

Чат-бот Полина, наследие и реликвии. Итоги дня, 10 ноября 2023 года
10 ноября 2023

Борис Елкин вручил награды пятерым правоохранителям из Пскова
10 ноября 2023

Делегация Белоруссии прибыла в Псков для обмена опытом в сфере туризма

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...