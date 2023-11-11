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Общество

Уровень повторной преступности остаётся высоким – Генпрокуратура РФ

Уровень повторной преступности в России за девять месяцев остаётся стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

«Стабильно высоким остаётся уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60 %», – говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

В целом, за январь – сентябрь в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8 % ниже аналогичного периода прошлого года.

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