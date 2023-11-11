Народный фронт предложил дополнить список спортивных организаций, которые подпадают под налоговый вычет

11:33, 11 ноября 2023, ПАИ

Народный фронт предложил дополнить список спортивных организаций, которые подпадают под налоговый вычет. Доклад об этом президенту РФ представил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Проанализировав практику применения налогового вычета, Народный фронт выявил в стране 114 тысяч организаций и 66 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые оказывают спортивные услуги, при этом в перечень Министерства спорта по налоговому вычету вошли только четыре с небольшим тысячи. Налоговая сформировала все необходимые механизмы, однако, исходя из статистики, ни организации, ни люди полноценно вычетом не пользуются.

Эксперты выделяют две основные причины – слабое администрирование на региональном уровне и формальное ограничение для включения в список.

«Сейчас для попадания в перечень нужно соблюсти два условия: первое – это наличие наёмных работников, второе – это спортивный ОКВЭД, указанный как основной. В частности, 25 регионов в течение двух лет подавали в реестр менее 25 юридических лиц. Например, в Республике Карачаево-Черкесия два года налоговый вычет предоставляется только в одной организации, и это бассейн», – заявили в Народном фронте.

Вторая проблема, по данным Народного фронта, – слабая информированность населения. 59 % опрошенных спортивных организаций и 69 % опрошенных жителей не знают о механизмах налогового вычета на спорт. По данным налоговой службы, в 10 субъектах России вычет получило менее 50 человек.

Ситуация для людей запутывается ещё и тем, что спортивные школы стали организациями дополнительного образования и занимающиеся в них теперь должны будут оформлять образовательный вычет вместо спортивного. Очень важно проинформировать людей об этих изменениях, чтобы они могли правильно подать налоговые декларации.

Народный фронт предложил дополнить перечень Минспорта новыми спортивными организациями, несмотря на то что срок подачи организаций в реестр уже истёк. Также предлагается разместить информацию о получении вычета во всех спортивных учреждениях и средствах массовой информации и не ограничивать перечень организаций формальными критериями по основному ОКВЭДу при условии соблюдения критериев добросовестности, определяемых федеральным Министерством спорта и региональными министерствами.

Владимир Путин отметил, что нужно сделать всё для того, чтобы организации знали о налоговом вычете и сами граждане, которые активно занимаются спортом, знали свои права.