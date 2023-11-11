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Культура

Псковский ДК Мотоциклистов приглашает на выставку к Всемирному дню отфтальмолога

ДК Мотоциклистов  в Пскове приглашает на выставку работ современных псковских художников «Я так вижу!», приуроченную ко Всемирному дню офтальмолога. Выставка откроется сегодня, 11 ноября, в 16 часов. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев. В выставке примут участие художники А. Алексеев, А. Бушуев, И. Артемьев, А. Николаев, Р. Коев, В. Нейский.

Афиша выставки – пример минимализма

«Открытие выставки пройдёт в сопровождении струнно-клавишно-пневматического трио «МИКС», – заявил Бушуев.

«Авторские картины, инсталляции, вышивки бисером и фрагменты снеговой лопаты – это только начало завтрашней биеннале. В процессе праздника искусства гости ДК смогут послушать два чумовых концерта лучших музыкантов нашего города», – отметил он.

ДК Мотоциклистов находится по адресу Псков, ул. Николая Васильева, 85.

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