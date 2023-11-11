Народный фронт указал на три проблемы в лечении онкобольных в России

12:12, 11 ноября 2023, ПАИ

О проблемах с оказанием медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Доклад об этом он представил президенту РФ Владимиру Путину.

Первая проблема заключается в том, что выплату, которая положена медицинским работникам в случае выявления онкозаболевания, трудно оформить по документам и многие врачи просто отказываются от неё. По данным Счётной палаты, из 66,2 миллиона рублей, предусмотренных на эти цели в 2022 году, израсходовано только 2,1. В 35 субъектах на эти цели не потратили ни рубля.

Вторая проблема связана с капитальным строительством. По поручению президента Народный фронт контролирует ход возведения и оснащения объектов с разными сроками сдачи. Несмотря на первоначальное отставание, Ярославская и Томская области уже готовят объекты к сдаче в этом году. Наибольшее беспокойство вызывает Хабаровский край: строительство онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре должны были завершить до 2021 года, но теперь срок сдачи – 2024 год. Также необходимо дополнительное оснащение оборудованием онкологического центра в Хабаровске.

Ещё одна проблема — это доступность специализированного питания для пациентов, проходящих химиолучевую терапию. В стационаре пациенты обеспечены всем необходимым, проблемы возникают у тех, кто лечится амбулаторно. Российского специализированного питания остро не хватает. А из-за дороговизны зарубежной продукции пациенты вынуждены покупать аналоги, такие как смеси для спортсменов, которые по лечебным качествам не соответствуют специальным медицинским. По мнению экспертов Народного фронта, решить проблему доступности специализированного питания без создания полноценной отечественной отрасли производства невозможно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что Минздрав готов проработать проблему выплат врачам за выявление онкологических заболеваний. По вопросу строительства онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что подрядчик уже определён и объект будет возведён в срок, а для больницы в Хабаровске уже выделено 402 миллиона рублей на закупку оборудования.

По вопросу о специальном питании для онкопациентов заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что сегодня Минпромторгом, Минсельхозом, другими заинтересованными федеральными органами, включая Минздрав, а также производителями подготовлен соответствующий план производства лечебного питания и его компонентов. Государственная поддержка осуществляется как на уровне Минпромторга, в рамках решений, принятых правительством, так и на уровне Министерства сельского хозяйства.

«Понятно, что производство спецпитания нужно поддерживать. Нужно понимать, как и в какие сроки, что мы можем делать, и, конечно, посмотреть на размер выплат врачам. Это же ключевая вещь», – подытожил обсуждение доклада Народного фронта Владимир Путин.