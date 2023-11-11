Пятиклассник попал под колёса такси в Санкт-Петербурге

13:28, 11 ноября 2023, ПАИ

Таксист сбил пятиклассника, выскочившего на дорогу на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

ДТП случилось на Комендантском проспекте, 51 вечером 10 ноября. По предварительным данным, 67-летний таксист на «Фольксваген Поло» двигался от бокового проезда в сторону Шуваловского проспекта, когда на дороге неожиданно появился ребёнок.

11-летний школьник пытался перейти дорогу по нерегулируемому переходу, избежать столкновения водителю не удалось.

Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с переломом левой стопы.