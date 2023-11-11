Житель Петербурга фиктивно зарегистрировал двух мигрантов в Псковском районе

14:24, 11 ноября 2023, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учёт граждан Таджикистана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в текущем году безработный житель Санкт-Петербурга осуществил на территории Псковского района фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.