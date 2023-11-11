В Госдуме призвали ужесточить правила продажи вейпов

16:33, 11 ноября 2023, ПАИ

Необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов, заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев в своём Telegram-канале.

«Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике - последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок. Соответствующее решение вошло в постановление Государственной Думы по итогам Правительственного часа. Будем добиваться, чтобы оно было реализовано», — написал Метелев.

Насчет перечня запрета вкусовых добавок к вейпам в правительстве не могут договориться экономической и социальный блок. Список запрещённых добавок, разработанный Минздравом, был отправлен на доработку, добавил Метелев.

«Торговцы китайской дрянью лоббируют закрыть на все глаза и заявляют, что «это убьет отрасль», а Минфин с Минпромторгом считают убытки. Однако убытков страна несет гораздо больше, подсаживая миллионы детей на «парение», и равнодушно теряя их на койках реанимаций», — отметил парламентарий.