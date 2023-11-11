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Происшествия

Медведь напал на двух рабочих в Якутии

Двух вахтовиков, пострадавших от нападения агрессивного медведя, доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что на мастера и механика на Чаяндинском месторождении в Якутии напал медведь. На видео мужчина выходит из вагончика, и в этот момент из-за мешков на него нападает медведь. Мужчину с помощью огнетушителя пытается спасти другой рабочий. Медведь переключается на «атакующего».

Пострадавшим удалось выжить. По информации минздрава республики, мужчин экстренно госпитализировали в поселок Витим Ленского района.
«Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по случаю нападения медведя на рабочих Чаяндинского месторождения сообщает. 10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи. На момент публикации (17.33 мск пятницы - ред.) состояние пострадавших оценивается средней степени тяжести», — доложили в ведомстве.

Согласно сообщениям интернет-пользователей, медведя застрелил спустя 20 минут после инцидента подоспевший на помощь мужчинам охотник.
 

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