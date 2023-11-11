В Пскове встречают победителей «Большой перемены»

17:45, 11 ноября 2023, ПАИ

22 школьника, победивших в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов вернулись в Псков. Встреча победителей проходит на железнодорожном вокзале, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что финал конкурса состоялся на базе детского центра «Артек». Ученики представили свои идеи по развитию городов и сёл, экологии, общественных инициатив, творчества и журналистики. По итогам испытаний победителями стали четыре школьницы, они получат денежное поощрение в размере одного миллиона рублей на образовательную деятельность. Остальные участники из Псковской области стали призерами конкурса и получили призы в размере 100-200 тысяч рублей.

«Мой проект направлен на урбанизацию Арктики. Потом на конкурсе я не совсем занималась урбанистикой, так как работали в команде. Я очень собой горжусь. Я участвую в конкурсе третий год и опыт, как всегда, незабываемый. Я встретилась со своими друзьями со всей страны. Полученные деньги хочу потратить на образование», - рассказала Дарья - абсолютная победительница «Большой перемены».