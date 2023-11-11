Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове встречают победителей «Большой перемены»

22 школьника, победивших в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов вернулись в Псков. Встреча победителей проходит на железнодорожном вокзале, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Отметим, что финал конкурса состоялся на базе детского центра «Артек». Ученики представили свои идеи по развитию городов и сёл, экологии, общественных инициатив, творчества и журналистики.  По итогам испытаний победителями стали четыре школьницы, они получат денежное поощрение в размере одного миллиона рублей на образовательную деятельность. Остальные участники из Псковской области стали призерами конкурса и получили призы в размере 100-200 тысяч рублей.

«Мой проект направлен на урбанизацию Арктики. Потом на конкурсе я не совсем занималась урбанистикой, так как работали в команде. Я очень собой горжусь. Я участвую в конкурсе третий год и опыт, как всегда, незабываемый. Я встретилась со своими друзьями со всей страны. Полученные деньги хочу потратить на образование», - рассказала Дарья - абсолютная победительница «Большой перемены».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 ноября 2023

В Пскове встречают победителей «Большой перемены»
11 ноября 2023

В «Михайловском» вновь заработает детская студия эстетического развития
11 ноября 2023

Псковские пожарные провели экскурсию для первоклассников
11 ноября 2023

Магнитная буря ожидается в Псковской области завтра
11 ноября 2023

Две женщины из Пустошкинского района помогли задержать преступника и спасти жизнь полицейскому
11 ноября 2023

Идрицкая школа отметила 105-летний юбилей
11 ноября 2023

Народный фронт указал на три проблемы в лечении онкобольных в России
11 ноября 2023

Народный фронт предложил дополнить список спортивных организаций, которые подпадают под налоговый вычет

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...