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Юные псковичи принимают участие в Кубке России по футзалу

Представители от Псковской области в составе сборной Северо-Запада принимают участие в Кубке России по футзалу. Соревнования проходят в подмосковном городе Одинцово. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

10 и 11 ноября состоялись игры по футзалу. Сегодня, 11 ноября, юные футболисты также стали участниками Кубка России по микрофутзалу. Итоги игр будут известны 12 ноября, когда пройдут финальные игры и торжественное закрытие соревнований.

«Гдовичи в составе сборной Северо-Запада представляют Псковскую область на Кубке России по футзалу. Держим кулачки за наших ребят! Впереди финальные игры!» – пишет газета «Гдовская заря».

Отметим, что в Кубке России принимают участие команды трёх возрастных категорий: 2009–2010, 2011–2012  и 2013–2014 годов рождения. 

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