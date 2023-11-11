Какие грибы чаще всего встречаются в ноябрьском лесу, рассказали псковичи

21:24, 11 ноября 2023, ПАИ

Псковичи продолжают выходить в лес для сбора грибов. Лисички, рядовики, опята серопластинчатые точно есть, утверждают они. Фотографиями ноябрьского «улова» грибники делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Да грибов много. Лисички, рядовики, опята серопластинчатые точно есть. Даже маслята встречались, хоть и старые», – отметил Пётр Митрофанов.

Фото сделаны в Псковском и Плюсском районах Псковской области.