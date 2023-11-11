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Общество

Какие грибы чаще всего встречаются в ноябрьском лесу, рассказали псковичи

Псковичи продолжают выходить в лес для сбора грибов. Лисички, рядовики, опята серопластинчатые точно есть, утверждают они. Фотографиями ноябрьского «улова» грибники делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валенитина Верулани

«Да грибов много. Лисички, рядовики, опята серопластинчатые точно есть. Даже маслята встречались, хоть и старые», – отметил Пётр Митрофанов. 

Фото здесь и далее: Пётр Митрофанов

Фото сделаны в Псковском и Плюсском районах Псковской области.

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