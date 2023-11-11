Комплект наград завоевали псковские спортсмены на соревнованиях по боксу в Чудово
Стали известны результаты Кубка Чудовского муниципального района, в котором приняли участие юные спортсмены из Псковской области. Соревнования по боксу прошли в Чудово Новгородской области сегодня, 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
В соревнованиях приняли участия спортсмены из Пскова и Печор. По результатам соревнований спортсмены Псковской области завевали первые места (Александр Беляков, Кирилл Михайлов, Илья Царев, Савелий Воскобойников, Виктор Эвальд, Тимофей Кукушкин, Кирилл Яковлев, Иван Кондратьев, Степан Кондратьев). Второе место у четверых юных боксёров (Дмитрий Мурадян, Матвей Трощенко, Захар Зверев, Егор Степанов).
«К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Алексей Орлов, Игорь Зуев, Роман Веселов, Евгений Жданов и Вячеслав Ярулин. Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением на соревнованиях», – отметили в Псковской областной федерации бокса.
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