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Общество

Синичкин день отмечают сегодня в России

Синичкин день – российский экологический праздник, который был создан по инициативе Союза охраны птиц России, отмечают сегодня. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день жители разных населённых пунктов страны готовятся к встрече зимних гостей – птиц, которые остаются на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечёток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и синичкины лакомства — несолёное сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, а также делают кормушки.

В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. 

Русские люди замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, грянут морозы. А ещё в этот день предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

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