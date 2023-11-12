Водитель ночью наехал на дорожное ограждение в Пскове
19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение у дома №96 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель не пострадал. На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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