Водитель ночью наехал на дорожное ограждение в Пскове

12:58, 12 ноября 2023, ПАИ

19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение у дома №96 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель не пострадал. На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.