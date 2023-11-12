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Общество

12% псковичей обращались за онлайн-консультациями к врачам – опрос

12 % экономически активных псковичей обращались за онлайн-консультациями к врачам, каждый пятый из них – прямо на рабочем месте. Об этом следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В нём приняли участие представители экономически активного населения.

12 % псковичей доводилось консультироваться с врачами по интернету, причём каждому пятому из них – прямо на рабочем месте. Женщины сервисами телемедицины пользуются чуть чаще мужчин (15 и 10 % соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 44 лет – чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. 

При этом 23 % опрошенных однозначно негативно оценили последнюю онлайн-консультацию у врача, которую проходили в течение последнего года, а скорее положительно оценили 46 % псковичей.

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