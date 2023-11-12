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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичей приглашают на службу в полицию. Фото: ПАИ

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника – от 28 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Предоставляется возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

«Работа эта непростая, ответственная, но почетная. Сотрудники патрульно-постовой службы в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь нашим согражданам и защитить их от противоправных посягательств. Есть немало примеров, когда они, действуя мужественно и самоотверженно, а, порой, и с риском для собственной жизни, спасали людей от верной гибели», – отметили в пресс-службе.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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