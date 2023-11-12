Ненастная погода ожидается на Северо-Западе на следующей неделе

18:21, 12 ноября 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Рабочая неделя начинается с ненастной, но сравнительно тёплой погоды. Однако во второй половине периода вероятность осадков сократится до минимума и температура будет понижаться: к пятнице на севере региона будет от -11 до -6 градусов, в южной части – до -4 до +1 градуса.

В Санкт-Петербурге в первую половину периода ожидаются дожди, переходящие в снег. Температура днём составит от 0 до +3 градусов. В последующие дни осадки маловероятны, температура днём будет около 0 градусов.