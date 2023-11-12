Финляндия запретила въезд на велосипедах из России из-за беженцев

21:05, 12 ноября 2023, ПАИ

Финские пограничники ограничили въезд из России на велосипедах на трёх пропускных пунктах из-за участившихся случаев прибытия из России граждан третьих стран, запрашивающих убежище, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пограничную службу юго-восточной Финляндии.

«Нелегальные иммигранты всё чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… Когда было замечено, что велосипедистов становится всё больше, было решено бороться с этим явлением», – сообщил заместитель командующего юго-восточной погранслужбы Юкка Луккари.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд на велосипедах из России на трёх юго-восточных КПП. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна готова к увеличивающемуся числу прибывающих с территории России граждан третьих стран и будет предпринимать действия в соответствии с ситуацией.

По данным финских пограничников, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивших в Финляндии убежище.

На юго-востоке Финляндии находятся три крупнейших по пассажиропотоку КПП на границе с Россией, уточняет «Прайм».