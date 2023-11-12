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Общество

Экземпляр меню с «Титаника» продали на аукционе в Британии

Экземпляр меню с «Титаника» продали на аукционе за 84 тысячи фунтов стерлингов (около 102,6 тысячи долларов США) в Великобритании, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на телеканал Sky News.

Согласно фотографии лота на сайте аукционного дома Henry Aldridge & Son, на борту судна подавались консоме «Ренессанс», крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, молодая рыба, говяжья вырезка по-викториански, голуби «а-ля Годар», молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, говяжье филе под соусом из хрена, зеленый горошек, пюре из пастернака, вареный рис, картофель «Анна», отварной молодой картофель, мясо кряквы под соусом из портвейна, салат, пудинг «Виктория», абрикосы «Бурдалу», а также французское мороженое.

Отмечается, что все перечисленные блюда подавались 11 апреля 1912 года после того, как лайнер покинул ирландский Квинстаун.

Британский пароход «Титаник», считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около полторы тысячи человек. Обломки парохода обнаружили в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырёх километров.

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