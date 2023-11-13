День рыбака отмечают по народному календарю 13 ноября

08:06, 13 ноября 2023, ПАИ

Православные христиане отдают дань памяти святым Спиридону и Никодиму Печерским сегодня, 13 ноября. В народном календаре – Никодимов день. Есть и еще одно название – День рыбака, пишет сalend.ru

В это время наши предки усердно готовились к зиме. По традиции, рыбаки обязательно шли на рыбалку 13 ноября, чтобы потом на протяжении года она всегда была удачной. Хозяйки готовили бульон и пироги из курицы, а также делали пирог с рыбой.

В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Согласно преданию двое святых, живших в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание – пекли просфоры.

Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара.