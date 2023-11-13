Электроснабжение ряда улиц в Великих Луках восстановят к 16:00

09:22, 13 ноября 2023, ПАИ

Электроснабжение ряда улиц восстановят в Великих Луках к 16:00. Свет отключили в связи ремонтными работами сегодня, 13 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, с 9:00 до 16:00 без света останутся жители улиц Винатовского, Баррикадной, Горицкой, Победы, Пяти Танкистов, проезда Гранатного, улиц Партизанской, Пограничной, Преображенской, Степной, Пролетарской, проезда Пролетарского, переулков Баррикадного, Зенитного, Ботанического дома № 3-10.

Также временно будет отключён светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Горицкой.