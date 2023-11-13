Псковичи завоевали три золота на соревнованиях по самбо в Петербурге

09:53, 13 ноября 2023, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство», стали обладателями золотых наград на лично-командных соревнованиях по самбо «Наука побеждать», посвящённых 85-летию самбо. Состязания прошли в Санкт-Петербурге 12 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Золота в весовой категории до 26 килограммов удостоился Лев Коротов. В весовой категории до 28 килограммов золото взял Сергей Фёдоров. Дмитрий Горелкин в весовой категории до 34 килограммов также достиг победы.

Тренируются спортсмены под руководством Александра Тимофеева, Вячеслава Елькина и Тимура Тимофеева.

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