Обязательную маркировку консервов готовятся ввести в России

09:49, 13 ноября 2023, ПАИ

Обязательную маркировку консервов готовятся ввести в России. Такие меры предпримут, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко от 18 октября.

Эксперимент по внедрению маркировки консервов планируют запустить с 1 декабря 2023 года, а с 1 сентября 2024 года она станет обязательной для всего бизнеса.

В протоколе говорится, что у Министерства сельского хозяйства РФ нет возражений к введению обязательной маркировки по товарной группе «консервы» с 1 сентября 2024 года. Других подробностей в документе не приводится.