Эксперт прогнозирует возвращение цены нефти к 90 долларам за баррель

10:32, 13 ноября 2023, ПАИ

Цена на нефть вернётся к отметке 90 долларов за баррель в ближайшее время, пишет газета «Известия» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ, эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова.

«Несмотря на жёсткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может «полыхнуть» и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока. Поэтому мировые биржи «отрабатывают» данный новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок», – пояснил он.

Отметим, что сейчас цена нефти марки Brent за баррель составляет 81,94 доллара.