В Порхове почтили память героя-подрывника Константина Чеховича, уничтожившего более 700 фашистов

11:07, 13 ноября 2023, ПАИ

Памятное мероприятие в честь 80-летия со дня крупнейшей диверсии, совершённой Константином Чеховичем в тылу врага на оккупированной территории, прошло в Порхове сегодня, 13 ноября. Во время операции в кинотеатре им было уничтожено одновременно 764 фашиста. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Мероприятие открыла заместитель главы администрации района Наталья Бялькина. Экскурс для учащихся многопрофильного техникума и собравшихся жителей провела главный хранитель фондов Порховского краеведческого музея Наталья Михайлова. Она показала место, где располагался кинотеатр, и рассказала подробности жизни Константина Чеховича в Порхове и подготовки им диверсии.

К мемориальной доске народного героя Великой Отечественной войны на здании присутствующие возложили живые цветы.