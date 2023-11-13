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ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью в последней игре сезона

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью со счётом 0:0 с командой «Знамя труда» в рамках 17-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Орехово-Зуево на стадионе «Знамя труда» 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью в последней игре сезона. Фото: Елена Костюкович

Голов в противостоянии соседей по турнирной таблице увидеть не удалось, однако игра от этого не стала менее зрелищной. «Хорошая игра в исполнении обеих команд. На первой минуте мы должны были забивать, а к десятой минуте – вести 2:0. Не реализовали свои моменты. Потом соперник выровнял немножко игру. Во втором тайме игра раскрылась, потому что и хозяева хотели победить, и мы. Уже пошёл более открытый футбол без середины поля. Обилие моментов, такая интересная и насыщенная игра. Но, к сожалению, мы не забили свои моменты во втором тайме, поэтому справедливый ничейный результат», – отметил главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер заметил, что игроки команды отправятся отдыхать до января, а тренерский штаб не прекратит своей работы и будет готовиться к следующему сезону.

Отметим, что к 11-му туру ФК «Луки-Энергия» занимал лишь 15-е место в таблице и имел серию из четырёх поражений. Подопечным Сергея Осадчука удалось исправить ситуацию и уйти на перерыв в середине турнирной таблицы, на 11-й строчке. Сейчас в их активе серия их четырёх игр без поражений.

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