Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних началась в псковских школах

10:49, 13 ноября 2023, ПАИ

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних началась в псковских школах. В рамках мероприятий с подростками встретятся сотрудники полиции, следователи, прокуроры, росгвардейцы и представители Совета по молодёжной политике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Тематика классных часов подобрана в соответствии с запросами самих ребят и направлена прежде всего на предупреждение негативных проявлений, а старшеклассникам гости расскажут, как стать абитуриентами ведомственных вузов.

В 2023-2024 учебном году мероприятия в рамках Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений несовершеннолетних пройдут во всех школах города.

Организатором выступает Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе при поддержке прокуратуры Пскова, СУ СК по Псковской области, Управления МВД, Росгвардии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пскова.