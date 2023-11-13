Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних началась в псковских школах

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних началась в псковских школах. В рамках мероприятий с подростками встретятся сотрудники полиции, следователи, прокуроры, росгвардейцы и представители Совета по молодёжной политике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото ПГД

Тематика классных часов подобрана в соответствии с запросами самих ребят и направлена прежде всего на предупреждение негативных проявлений, а старшеклассникам гости расскажут, как стать абитуриентами ведомственных вузов.

В 2023-2024 учебном году мероприятия в рамках Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений несовершеннолетних пройдут во всех школах города.

Организатором выступает Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе при поддержке прокуратуры Пскова, СУ СК по Псковской области, Управления МВД, Росгвардии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 ноября 2023

Сбой произошёл в работе приложения Сбера
13 ноября 2023

Школьники Псковской области продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»
13 ноября 2023

Псковская область входит в пятёрку лидеров в ЗВО по набору контрактников
13 ноября 2023

Псковский военком: Электронные повестки мы пока не рассылаем
13 ноября 2023

План осеннего призыва в Псковской области уже выполнен на 86%
13 ноября 2023

Уникальную коллекцию старинных монет обнаружили псковские археологи
13 ноября 2023

Осеннюю призывную кампанию обсуждают в медиацентре ПАИ
13 ноября 2023

Мокрый снег ожидается в Псковской области 14 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...