Благоустройство братского захоронения завершили в великолукской деревне

11:25, 13 ноября 2023, ПАИ

Благоустройство братского захоронения завершили в деревне Губаны Великолукского района. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Кузьмина.

Ремонт стал возможным благодаря победе проекта ТОС «Доброта» в региональном грантовом конкурсе. Финансирование осуществили из дополнительных средств, выделенных губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Объём работ тут был проделан действительно большой», – отметил Алексей Кузьмин.

В первую очередь на месте заменили мемориальные плиты, так как старые крошились от времени. Кроме того, был заменён постамент памятника, уложены новая плитка и бордюрный камень, а также установлена скамейка.

После этого памятник покрасят.