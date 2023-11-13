Благоустройство братского захоронения завершили в великолукской деревне
Благоустройство братского захоронения завершили в деревне Губаны Великолукского района. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Кузьмина.
Ремонт стал возможным благодаря победе проекта ТОС «Доброта» в региональном грантовом конкурсе. Финансирование осуществили из дополнительных средств, выделенных губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
«Объём работ тут был проделан действительно большой», – отметил Алексей Кузьмин.
В первую очередь на месте заменили мемориальные плиты, так как старые крошились от времени. Кроме того, был заменён постамент памятника, уложены новая плитка и бордюрный камень, а также установлена скамейка.
После этого памятник покрасят.
Школьники Псковской области продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»