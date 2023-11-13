Лишь 24% псковичей следят за курсами валют

11:41, 13 ноября 2023, ПАИ

Резкий рост курсов американской и европейской валют в октябре повлиял на прогноз псковичей к январю 2024 года. Однако новости с валютной биржи занимают сегодня только каждого четвертого, сообщает сервис SuperJob.

Курсом доллара сегодня интересуются 24% псковичей, курсом евро — столько же.

Свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Горожане до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, — 103,46 рубля, евро — 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.