Мокрый снег ожидается в Псковской области 14 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Днём будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью местами умеренные.
Ожидается ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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