Мокрый снег ожидается в Псковской области 14 ноября

11:54, 13 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Днём будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью местами умеренные.

Ожидается ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.