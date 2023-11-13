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Спорт

Итоги чемпионата по быстрым шахматам подвели в Псковской области

Подведены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам имени А. Игнатьева, который прошёл в Опочке 11 ноября. Об этом сообщается в группе «Студия шахмат Григория Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам. Фото: группа «Студия шахмат Григория Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте»

Всего в турнире принял участие 41 шахматист, из которых три мастера Fide и шесть кандидатов в мастера спорта.

Первое место по итогам турнира взял великолучанин Валентин Власов. Серебро досталось Александру Кульневу. Бронзовую награду завоевал Одиссей Сулейманянц.

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