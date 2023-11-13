ФОКОТ на Никольской откроется весной 2024 года

12:30, 13 ноября 2023, ПАИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ на улице Никольской в микрорайоне Родина планируется открыть весной 2024 года. В понедельник, 13 ноября, ход строительства спортивного объекта проконтролировал глава Пскова Борис Елкин, сообщает корреспондент ПАИ.

Строительство ФОКОТа практически завершено. Уже готово футбольное поле и основания площадок для баскетбола, волейбола, смонтированы трибуны, забетонированы основания для беговых дорожек, установлено освещение, видеонаблюдение.

Осталось уложить резиновое покрытие, поставить забор, тренажеры. Полностью завершить работы планируют в следующем году. На зиму специалисты законсервируют объект, чтобы сохранить его до начала весны, когда пройдут заключительные работы.

Отметим, что недалеко от ФОКОТа на ул. Никольской также расположен скейтпарк.