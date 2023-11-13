Псковский военком: Электронные повестки мы пока не рассылаем

12:31, 13 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области пока не приступили к рассылке электронных повесток, сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ военный комиссар региона Сергей Судаков.

Он уточнил, что областной военкомат и комиссариаты в районах оснащёны оборудованием, которое позволяет хранить информацию о призывниках и отслуживших в войсках. «У нас есть необходимая база данных, но электронные повестки мы пока не шлём. Сейчас идёт испытание этой системы в других регионах. Как только нам поступит приказ, мы приступим к рассылке таких повесток», - рассказал Сергей Судаков.

Кроме того, Сергей Судаков, уточнил, что в Псковской области около 100 уклонистов, которые уехали на работу или учебу в другой регион, но не снялись с воинского учета. Количество злостных уклонистов, о которых в военкоматах не знают ничего более четырех лет, - около 400 человек. «На протяжении этих лет их число остаётся постоянным», - добавил Сергей Судаков.

Военный комиссар также рассказал, что в Псковской области общая сумма штрафов за неявку в военкомат, непостановку на воинский учёт, за потерю или порчу военного билета, за отказ от медосвидетельствования и прочие нарушения составила 185 тысяч рублей.